Всемирный банк ухудшил прогноз по росту ВВП США и еврозоны

05.01.2021, 19:10, Новости дня

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Рост ВВП Соединенных Штатов в 2021 году составит 3,5% вместо 4%, прогнозируемых в июне. В 2022 году рост замедлится до 3,3%, сообщил Всемирный банк (ВБ).

В прошлом году спад экономики США составил 3,6%, а не 6,1%, как прогнозировал ВБ, передает РИА «Новости».

В банке отметили, что американская экономика в 2020 году сократилась более чем на один процентный пункт больше, чем в 2009 году. Вместе с тем ВБ прогнозирует рост ВВП еврозоны на 3,6%, в то время как в июне это показатель ожидался на уровне 4,5%. В 2022 году экономика еврозоны должна вырасти на 4%, так как масштабная вакцинация от коронавируса простимулирует потребление и инвестиции, считают в банке.

Ранее Вб сообщил, что в 2021 году российская экономика вырастет на 2,6%.