Мнение: Донос Шварца на Шварца

05.01.2021, 19:04, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Занятный документ 1939 года, где жена осужденного на 10 лет Ефима Шварца пишет товарищу Сталину, что ее мужа оклеветал Хаим Шварц, которого разоблачал на партсобраниях Ефим Шварц.

Заявление Ф. Шварц И.В. Сталину с просьбой о пересмотре дела ее мужа Е. Шварца. 7 января 1939 г.

7 января 1939 г.

г. Винница

ЗАЯВЛЕНИЕ

13 августа 1938 г. Винницкая Спецколлегия Облсуда судила моего мужа Шварца Ефима Ильича и приговорила его к высшей мере социальной защиты — расстрелу. Решением Верховного Суда СССР от 10.11.[19]38 года приговор отменен и заменен 10 годами трудовых лагерей с поражением в правах на 5 лет.

После решения я получила 4 свидания и право на передачу. При свидании мне мой муж сообщил, что он абсолютно ни в чем не виновен и ни в каких преступлениях против Советской власти не замешан. Все обвинительные материалы добыты у него путем насилия — избивания его. Следствие с применением средств, грубо извращающих революционную законность, вели Майструк и Решетников (сотрудники Обл[астного] НКВД). Таким образом, угрозами, избиениями и применением насильственных методов было «состряпано» обвинительное заключение.

Как сообщил мне мой муж, его оклеветал его однофамилец ШВАРЦ Хаим, человек, не пользующийся абсолютно никаким доверием и неоднократно разоблачавшийся им на партчистках и партсобраниях.

http://istmat.info/node/63786 – цинк

Сам Ефим Шварц в годы революции http://istmat.info/node/63775 руководил профсоюзом булочников и воевал против Петлюры.

Что стало со Шварцами дальше, при беглом поиске выяснить не удалось. Нашелся вот такой Хаим Шварц, репрессированный в 1940-м году http://rosagr.natm.ru/card.php?person=459859 и отправленный на спецпоселение в Коми. Возможно, это тот же Хаим Шварц, который написал донос на Ефима Шварца, который, в свою очередь разоблачал, Хаима Шварца.