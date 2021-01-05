 

Ученые: «Мусорная ДНК» управляет циркадными часами организма

05.01.2021, 19:00, Разное
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Ученые рассказали о наборе некодирующих нуклеотидов, которые нужны для правильного функционирования циркадных ритмов. Работу опубликовали в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.
Нарушения циркадного ритма, которые возникают на фоне недостатка сна или долгого перелета, приводят к затруднению работы всего организма. Молекулярные циркадные «часы» имеются во всех клетках тела, они управляют циклами сна и бодрствования, много значат для здоровья всего организма. Долгое время исследователи хотели выяснить, что же ими может управлять.

Последние исследования показывают, что циркадные часы имеют регулятивный слой всего генома, который состоит из маленьких цепочек некодирующих нуклеотидов микро-РНК (миРНК). Предыдущие опыты продемонстрировали, что миРНК влияет на функционирование циркадных часов, но выяснить четкую миРНК очень тяжело. В своей работе эксперты все же смогли определить 110-120 миРНК, которые отвечают за работу циркадных часов.

В разных тканях подобные манипуляции влияют на циркадные ритмы по-разному, а зависит это от типа ткани. В мозге работу циркадных ритмов связывают с болезнями Альцгеймера, а в легких – с астмой. Ученые не могут определить, какая же часть генома может называться «мусорной», но разные опыты уже показали, что название не отражает действительность.



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