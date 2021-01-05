“Насыщенный водой слой”: Ученые рассказали о взаимозависимости загрязнения атмосферы и усиления гроз

05.01.2021, 19:00, Разное

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Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили зависимость возникновения масштабных гроз от процесса глобального загрязнения окружающего воздуха. Выяснилось, что упомянутая экологическая проблема способна вызвать усиление проблемных метеорологических явлений.

Отправной точкой исследования ученых, представляющих Массачусетский технологический институт (США), стали результаты недавних метеорологических мониторингов, продемонстрировавших тенденцию к увеличению в последнее время частоты и силы природных катаклизмов. При этом, согласно гипотезе исследователей, на процесс оказывают влияние не только глобальное потепление, но и огромные объемы загрязнений, поступающих в атмосферу, например, при сжигании топлива. Подтверждением этому являются спутниковые снимки, показывающие наличие наиболее ярких молний вдоль самых загруженных торговых путей. Причиной, как объяснили эксперты, является способность взвешенных в воздухе частиц являться центрами конденсации влаги. Такой процесс затрудняет испарение капель при подъеме на высоту, которые, замерзая, из-за взаимного трения и ударов провоцируют возникновение гроз.

Примечательно, что свою теорию эксперты проверили в результате компьютерного моделирования, создав объем атмосферы с площадью 128х128 километров. При этом они варьировали показатели концентрации аэрозолей, температуры и влажности облаков, а также окружающего воздуха. Результаты тестирования показали, что совокупность низких облаков, насыщенных летучими частицами, не имела возможности испаряться легко и, поднимаясь намного выше, лишь затем отдавала воду. Это генерировало предпосылки для создания слоем влажного воздуха условий для весьма стремительного подъема новых капель и, как следствие, появления масштабных гроз.

“После того, как сравнительно невысоко в атмосфере образовался этот насыщенный водой слой, любой следующий “пузырь” теплого и влажного воздуха может стать эпицентром для появления гроз. Он легко понимается на высоту 10-15 километров, подходящую для роста грозы”, – пояснил один из авторов исследования, профессор Тим Кронин. Об этом пишет Science.