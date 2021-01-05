Исследователи опровергли суждение, почему мужчинам нужен отдых между половыми актами

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05.01.2021, 19:00, Разное
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В результате исследований эксперты смогли опровергнуть теорию, почему мужчины нуждаются в отдыхе между половыми актами. Итоги опытов опубликованы в издании Communications Biology.
Раньше считалось, что мужчины не могут переходить к следующему половому акту из-за производительности пролактина в момент оргазма. Общеизвестно, что высокий его уровень приводит к половой дисфункции. На рынке даже существуют лекарства, сокращающие рефракторный период. Но у исследователей не было доказательств того, что пролактин в ответе за отдых мужчинам. Проверяя гипотезу, исследователи поняли, что смогли ее опровергнуть.

Учеными было проведено исследование на грызунах, так как их сексуальное поведение очень похоже на человеческое. В опыте участвовало 2 «сорта» грызунов: генетически модифицированные и обычные. У первой группы из-за вмешательств ДНК удлинили рефрактерный период, но итоги экспериментов у всех грызунов были одинаковыми.

Сначала специалисты измеряли, до какой отметки повышался пролактин при эякуляции, а потом они брали грызунов, которые еще не вступили в половую связь, искусственно повысив животным пролактин до нужного показателя. Такое действие не помешало мышам возбуждаться и совершать половой акт.

В следующем исследовании специалисты заблокировали у мышей производительность пролактина, но это не сокращало рефракторный период и не делало их сексуально активнее. После опытов эксперты заявили, что рефракторный период не определяется пролактином. Настоящую причину исследователи пока определить не смогли.



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