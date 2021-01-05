Мнение: Мы обосрались, но виновата Россия!

05.01.2021, 18:56, Разное

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Друзья, простите, но я правда – не знаю, как уже писать, чтобы совсем не использовать не совсем литературные слова. В США есть разговоры о том, чтобы дикриминализировать воровство – т.е. разрешить продавать награбленное, а в ЕС – говорят, что они доказали, что Путин не отравил Навального, потому что ФСБ мышей не ловит, но Россия виновата – что не стала оправдываться за это преступление. Я начинаю учиться лазить по стенам, объективно…

Избранные должностные лица в одном крупном американском городе планируют принять закон, который позволит ворам продавать предметы, которые они крадут, если они делают это для заработка денег на основные нужды, а вторгающимся на частную собственность — разбивать на ней бивак, когда они хотят получить адекватное убежище.

Как бы, врать не буду – СВПРЕССА не самое мое любимое издание, там засели "коммуняки", но я хожу туда, как на работу к либералам – чтобы было о чем писать. И в сегодняшних реалиях США ничему сильно-то не удивлюсь.Они, пока Шойгу госпиталя строил, все лето мочили Трампа. А теперь там веселая дупа, так что из Нью-Йорка сбежало 400 000 представителей среднего класса. Так что пускай не останавливаются, как дебилы из Германии!

Информационный проект Еврокомиссии EUvsDisinfo, целью которого является разоблачение "фейковых новостей", в том числе распространяемых близкими к Кремлю российскими СМИ, опубликовал рейтинг провалов пропаганды в прошедшем 2020 году.Первое место в этой рейтинге досталось ситуации вокруг отравления оппозиционера Алексея Навального, которую исследователи называют "большим позором для российского государства".Причем имеется в виду не само отравление, поскольку "радикальные меры", как утверждают авторы рейтинга, давно в арсенале Кремля, а провал операции, который сопровождался "явным отсутствие профессионализма" как со стороны отравителей Навального, так и тех, кто выдвигал "альтернативные версии" случившегося. Это в особенности относится к признаниям сотрудника ФСБ в телефонном разговоре с самим Навальным, который представился начальником.

И вот как прикажете на это реагировать? Это ведь все равно из той же серии, что разрешить неграм и наркам воровать. Тупой и еще тупее. Мне даже писать лениво все заново. Вопрос лишь в том, что раньше "партнеры" хоть как-то факты готовили, а теперь они посфактум, когда русские вертят пальцем у виска – говорят, да не, вы просто крейзи рашен, вам же сказали как было, надо верить.

2021 год вот 146% станет еще большим закатом для США. Надежды на дедушку Байдена это хорошо, но жрать-то что-то надо? Плюс, надежды не равно профессионализм – а им ни в ЕС, ни в США уже давно не пахнет. Если кто-то скажет, что я не прав – объясните идиоту, почему в компанию, которая котируется на американской бирже ОБЯЗАТЕЛЬНО надо брать гомика, негра и т.д? И я совершенно не против ни гомиков, хотя симпатий не испытываю, ни против негров – хотя и тут тоже, как бы – не против, не значит, что люблю. Но как выигрывает контора, если ей надо принудительно директорам брать негра или гея?…

Не быть мне, короче, ни европейцем, ни американцем. Блин, как это клево-то!

Счастья вам.