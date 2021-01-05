Звезда бондианы Робертс умерла вскоре после ложного заявления о ее смерти – СМИ

05.01.2021, 18:32, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

65-летняя американская актриса Таня Робертс скончалась в одной из клиник Лос-Анджелеса 4-го, а не 3 января, как ранее сообщили американские СМИ, ссылаясь на официальный пресс-релиз от ее представителя. Об этом 5 января пишет американский таблоид TMZ.

Эту же информацию 5 января обнародовали таблоиды Mirror и Page Six.

Ложное сообщение о смерти актрисы были обнародовано 3 января – сообщалось, что Робертс скончалась в больнице после того, как перед Рождеством внезапно потеряла сознание.

Однако вскоре это заявление было опровергнуто. Оказалось, что гражданский супруг актрисы Лэнс О’Брайен, проведав ее в клинике, в какой-то момент решил, что она умерла, и “опустошенный ушел”.

После этого пресс-секретарь Робертс Майкл Пингел разослал официальный пресс-релиз, сообщив о ее кончине. В свою очередь, врачи госпиталя, узнав о “смерти” Робертс, перезвонили ее гражданскому мужу, чтобы опровергнуть информацию.

Робертс родилась 15 октября 1955 года в ирландско-еврейской семье в Нью-Йорке. Ее настоящее имя – Виктория Ли Блум.

Дебютом в кино для Робертс стала роль детектива Джули Роджерс в боевике “Ангелы Чарли”. За время кинокарьеры Робертс сыграла 40 ролей в комедийных и эротических фильмах, а также принимала участие в рекламных съемках.

Известность актрисе принесла роль девушки Джеймса Бонда. Главную роль в этом фильме исполнил британский актер Роджер Мур. Он умер в мае 2017 года.