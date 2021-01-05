Для улучшения успеваемости студентов МГУ выделит 7 млн рублей на ремонт кабинета ректора

05.01.2021, 18:31, Разное

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МГУ отчитался перед министерством образования и науки об успеваемости студентов за 2020 год, по итогам которого средняя оценка и посещаемость занятий слушателями упала на 31% за последних 9 месяцев. В связи с этим министр науки и высшего образования Валерий Фальков приказал руководству университета провести оптимизацию учебного процесса под удаленное присутствие на занятиях и выделить из бюджета ВУЗа деньги на модернизацию научной базы.

Для реализации требований министерства ректор МГУ Виктор Садовничий предложил выделить 7 миллионов рублей на ремонт своего личного кабинета. Такую идею он объяснил тем, что студенты, которые будут хорошо учиться, придут к ректору в кабинет для получения благодарственной грамоты и сувенирных канцтоваров с символикой ВУЗа.

«Здесь мы поставим новую панель для Sony, тут вместо окна будет летняя зеленая терраса с мангалом, а обычный стол поменяем на винтажный из красного дерева. В такой обстановке студенты еще сильнее будут приободряться, а тяга к учебе возрастет до небывалых масштабов», — заявил на конференции Садовничий.