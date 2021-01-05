На самом деле, Новый год наступил на Земле только 3 января

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05.01.2021, 18:20, Новости дня
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Если считать год как период вращения Земли вокруг Солнца, а не 365 дней и 6 часов, то 2021-й нам надо бы было встречать на первого, а третьего января, утверждают ученые.

Именно в этот день наша планета оказалась в перигелии, то есть подошла ближе всего к своему светилу. Напомним, что в июле, когда в Северном полушарии лето, Земля проходит точку апогея, то есть находится в самой дальней от Солнца области космоса.

Разница составляет пять миллионов километров, говорят ученые. Кроме того, они отмечают, что земная орбита, наклон оси нашей планеты и другие показатели вращения периодически меняются то в одну, то в другую сторону. Поэтому особо беспокоиться о несовпадении календарного Нового года и астрономического все-таки не стоит.



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