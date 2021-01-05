В Индии рассказали, как будут осваивать космос в ближайшее десятилетие

05.01.2021, 18:20, Новости дня

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По словам Кайласавадиву Сивана, руководителя индийского аэрокосмического агентства (ISRO), на ближайшие десять лет у его страны большие планы по освоению космоса.

Правда, Сиван посетовал на то, что в последнее время космосом интересуется слишком много коммерческих структур. Поэтому часто приходится заниматься не столько перспективными проектами, сколько теми, которые относительно быстро приносят прибыль.

Однако Индия в будущем планирует разработать тяжелую, а также и многоразовую ракету-носитель, создать двигатель и авионику нового поколения, новые материалы для космической отрасли и многое другое. В целом, страна планирует продолжить борьбу за лидерство в покорении космоса.