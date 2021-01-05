Алиев объявил Шушу культурной столицей Азербайджана

05.01.2021, 18:18, Новости дня

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил город Шуша в Нагорном Карабахе культурной столицей республики.

«Я объявляю Шушу столицей азербайджанской культуры. Город Шуша этого заслуживает. Думаю, что его можно считать не только культурной столицей Азербайджана, но и региона», – сказано в заявлении Алиева, опубликованном на сайте президента Азербайджана.

По словам главы республики, в Шушу уже отправлена большая делегация и началось восстановление города. Он отметил, что необходимо восстановить исторический образ Шуши, «не теряя времени, но в то же время без спешки».

Ранее Алиев пообещал за год построить в Карабахе международный аэропорт.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.