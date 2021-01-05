Кристина Асмус развеселила поклонников фото с размазанным макияжем

05.01.2021, 18:08, Разное

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Кристина Асмус любит публиковать забавные и провокационные фото в своем микроблоге Instagram, не боясь быть смешной. Недавно она показала снимок с размазанным макияжем по лицу, чем развеселила своих поклонников.

Звезда сериала «Интерны» решила показать, как она отпраздновала новогоднюю ночь. На фотографии Кристина Асмус запечатлена с растекшейся под глазами тушью и помадой, выходящей за границы губ. Вид у артистки явно уставший, как будто она не спала всю ночь. На голове у экс-супруги Гарика Харламова красуется шапка Санта Клауса, а на лбу – надпись с временем 21:00, сделанная в фотошопе. При этом, актриса желает подписчикам доброго утра и спрашивает, как у них дела. Многие оценили юмор Кристины Асмус и похвалили ее за то, что она не боится смеяться над собой.

Нашлись комментаторы, которые негативно отреагировали на публикацию звезды «Текста». Некоторые отметили, что после развода с Гариком Харламовым артистка стала выглядеть намного хуже. Также знаменитости написали, что она последнее время превращается в «клоуна».

Снимок Кристины Асмус был явно постановочным, так как она признавалась, что практически не употребляет спиртные напитки. Максимум, который может себе позволить экс-супруга комика, это бокал шампанского в новогоднюю ночь.