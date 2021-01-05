К 2040 году Мировой океан поглотит почти четверть крупнейших городов мира

05.01.2021, 18:08, Разное

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По словам испанских геологов, к 2040 году четверть крупнейших городов планеты поглотит Мировой океан. Они связывают эти прогнозы не только с проблемой глобального потепления, но и проседанием почвы, на которой проживает около 19% населения Земли.

Международная команда ученых, которой руководил Герардо Хереры-Гарсия, проанализировала данные и провела моделирование на базе испанского института. Информация была получена учеными из 200 мест, расположенных на территориях 34 государств, где наблюдается проседание грунта. Геологи составили модель, описывающую глобальное изменение ландшафта. В случае, если сохранятся темпы, с которыми происходит данный процесс, ниже уровня моря окажется 12 млн кв км суши. По площади эту территорию можно сравнить с Китаем или США.

Исследователи из Испании предупреждают, что, если не будут предприняты соответствующие меры, угроза надвигается на 22% самых крупных городов мира с населением свыше 1,2 миллиардов человек. Проседание грунта представляет собой постепенный и длительный процесс, которому многие мегаполисы противостоят на протяжении не одного десятилетия. Причины могут крыться как в природных, так и в антропогенных факторах. Чаще всего на это влияет добыча газа, полезных ископаемых и нефти, а также осушение подземных резервуаров воды.