Ученые: Под ледниками благодаря водороду существует жизнь

05.01.2021, 18:08, Разное

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Американские исследователи после проведения научного исследования пришли к выводам, что под слоями ледников существует жизнь. Они утверждают, что благодаря образованию водорода в вечной мерзлоте выживают микробы.

Ученые из США проанализировали образцы отложений, которые были взяты с ледников, расположенных в Исландии и Канаде. Исследователи задались целью выяснить, как происходит взаимодействие воды и микробов с различными видами льда. Оказалось, что в мерзлоте под слоями происходит образование водорода, что возможно из-за различных физических и химических явлений. После проведения исследования эксперты пришли к выводам, что данный процесс происходит потому, что эта порода содержит большое количество кремнезема. Под весом льда фиксируют разлом на минеральные частицы, а когда талая вода соединяется с ними, образуется водород.

Недавно стало известно о том, что на острове Галиндез зафиксировали откол ледника, размер которого можно сравнить с семиэтажной высоткой. Такой масштабный скол исследователи зафиксировали впервые, хотя трещину в этом месте заметили давно и постоянно наблюдали за ледником. Высота части, которая откололась, около 20 метров, а ширина 5 метров.