Политолог Поротников о рисках Лукашенко потерять власть: Кремлю нужен партнер с неоспоримой легитимностью

05.01.2021, 17:42, Разное

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Политика многовекторности стала рабочим инструментом Александра Лукашенко. На протяжении долгого времени последний диктатор Европы умудрялся быть удобным как России, так и Западным партнерам.

Ситуация в корне изменилась после президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года. Обозреватель Андрей Поротников убежден, что Лукашенко попробует в очередной раз одурачить Москву. Дело в том, что у Кремль выдвигал Батьке два главных требования для дальнейшего сотрудничества – провести досрочные выборы и уйти на “политическую пенсию”.

Российские власти отчетливо осознают, какой рейтинг сейчас у Белорусского президента. В условиях отсутствия фальсификация Лукашенко станет непроходным кандидатом, отметил Поротников.

При этом, по словам эксперта, Кремль заинтересован в партнере с неоспоримой легитимностью. Белорусского лидера должны признавать как внутри страны, так и за ее пределами.

Поротников не исключает, что Лукашенко вновь попытается “кинуть” Кремль. Если Москва с этим ничего не сделает, это будет проявление слабости, заключил политический обозреватель.