Беременная Фролова: Когда заболела COVID-19, не могла дозвониться до врача три дня

05.01.2021, 17:40, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинская ведущая Василиса Фролов 5 января в Instagram сообщила, что во время беременности планировала наблюдаться у врачей Киевского городского родильного дома №7, но вскоре вынуждена была сменить решение.

“Я честно и откровенно сказала, что верю в медицинскую реформу, надеюсь на квалификацию специалистов в лучшем перинатальном центре страны, на что мне уже тогда ответили пренебрежительной улыбкой и отказались предоставлять личный телефон моего врача”, – поделилась впечатлениями ведущая.

По словам Фроловой, она старалась быть толерантной каждый раз во время посещения доктора, но когда заразилась коронавирусом и не смогла проконсультироваться со своим врачом по телефону, вынуждена была сменить клинику и доктора.

“Когда я заболела COVID-19, отменила визиты, но мне нужна была консультация врача по результатам анализов. Представьте, я не могла дозвониться до своего врача три дня. В очередной раз, когда попросила мне позвонить, случайно услышала ее голос. Она, как всегда свысока, ответила: “Да не могу я с ней говорить, меня вообще главврач вызывает”. Без лишних церемоний мне отрезали: “Она не хочет с вами разговаривать” и бросили трубку! What?” – описала свой разговор Фролова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VasyaFrolova * (@vasyafrolova)

В ноябре 2020 года ведущая заявила, что ждет первенца, назвав будущего ребенка корониалом. Фролова не уточнила, кто является отцом будущего ребенка. В конце декабря ведущая сообщила, что заразилась коронавирусом.