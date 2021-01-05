Нацполиция допросит белорусского экс-спецназовца Макара в деле об убийстве журналиста Шеремета

05.01.2021, 17:40, Новости дня

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Национальная полиция запланировала проведение следственных действий с Игорем Макаром, распорядителем аудиозаписи о возможной причастности КГБ Беларуси к убийству украинского журналиста Павла Шеремета, он получит процессуальный статус свидетеля. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Для участия в следственных действиях Макару подготовили официальное приглашение в Украину, он будет обеспечен охраной, говорится в сообщении. В то же время, сформирована группа из сотрудников Нацполиции и Офиса Генерального прокурора, которая готова выехать в страну Евросоюза, где сейчас находится экс-спецназовец.

В полиции заявили, что звукозаписи, на которых якобы должностные лица КГБ Беларуси обсуждают устранения политических оппонентов, в частности украинского журналиста Павла Шеремета, направленные на проведение фоноскопической экспертизы. В то же время ведомство отметило, что материалы о “белорусском следе“ отрабатываются в отдельном уголовном производстве и касаются исключительно заказчиков убийства журналиста.

Бельгийское издание EUobserver 4 января 2021 года опубликовало аудиозаписи разговоров бывшего главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева, в которых, в частности, обсуждалась возможность убийства Шеремета. Как утверждает издание, разговоры записывались скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников контртеррористического подразделения КГБ “Альфа” в минском офисе Зайцева. Как отметил Зайцев, задачу по организации политических убийств перед КГБ поставил непосредственно Лукашенко и выделил на это $1,5 млн.

Стало известно, что аудиозаписи предал огласке бывший сотрудник спецназа Беларуси Игорь Макар. Он уже заявил о готовности лично свидетельствовать по делу об убийстве Шеремета.

Нацполиция Украины заявила, что получила информацию издания EUobserver, а также разрешение на проведение следственных действий в одной из европейских стран, однако не уточнила, в какой именно.

Директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что информация журналистов “подтверждает основную версию следствия, что наши обвиняемые действовали не самостоятельно, а выполняли определенный преступный замысел определенных неустановленных лиц”.

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сказал, что эта версия никак не влияет на статус подозреваемых по делу Шеремета, поскольку “касается возможных вариантов того, кто был заказчиком убийства, а не его исполнителем”.

Адвокаты фигурантов дела об убийстве Шеремета считают, что новая информация с версией о причастности к преступлению белорусских спецслужб может “разрушить” версию следствия.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания “Украинская правда”, гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это музыкант и доброволец Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко. Все они были арестованы. Фигуранты заявляют, что непричастны к убийству Шеремета.

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по существу состоялось 28 сентября.