 

Украина выделила Хорватии 20 млн грн гуманитарной помощи

05.01.2021, 17:40, Новости дня
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Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании 5 января принял решение о выделении средств для гумпомощи Хорватии. Об этом в Telegram сообщил народный депутат от “Слуги народа” Василий Мокан.

“Отдельным решением на сегодняшнем внеочередном заседании правительство выделило из резервного фонда 20 млн грн гуманитарной помощи Республике Хорватия для мероприятий по преодолению последствий землетрясения, произошло 29 декабря 2020 года”, – говорится в сообщении.

О решении предоставить Хорватии гуманитарную помощь президент Украины Владимир Зеленский сообщил 4 января, подписав соответствующий указ.

28–29 декабря в центральной части Хорватии произошло несколько землетрясений, самое сильное – магнитудой 6,2 – в районе городов Петринья и Сисак. Оно привело к разрушениям, погибло семь человек, есть пострадавшие. По данным МИД Украины, среди пострадавших украинцев нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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