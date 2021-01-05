Тышкевич: Судя по сигналам из Минска, в 2021 году Лукашенко никуда не уйдет

05.01.2021, 17:40, Новости дня

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В 2021 году Александр Лукашенко, скорее всего, останется во власти в Беларуси. Такое мнение в интервью “Телеграфу” выразил политический аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

“По состоянию на сегодня Лукашенко более-менее стабилизировал ситуацию. В этом году, похоже, будет запущен так называемый конституционный процесс с целью транзита власти. Возможно, появится новый орган, куда уйдет Лукашенко с поста президента. Но, судя по сигналам, которые идут из Минска, в 2021 году никуда он не уйдет”, – подчеркнул Тышкевич.

Он отметил, что России заинтересована в ослаблении государственных институтов Беларуси.

“В данный момент по ситуации в Беларуси мы имеем жесткий конфликт официального Минска со странами европейского Запада. И более мягкую позицию США. Понятно, что есть и определенная поддержка со стороны РФ, которая преследует свои цели. Она укрепляет свои позиции, работает на обе стороны конфликта, уменьшая таким образом базу белорусских государственных институтов. Для РФ важно создать свой политический проект, который будет влиять на белорусскую внутреннюю политику. Так что Кремль будет продавливать свой формат конституции Беларуси”, – считает Тышкевич.

При этом он не исключает, что Лукашенко может получить достаточно мощную поддержку от Китая.

“На последнем пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Китая рассматривался белорусский вопрос. Кстати, за Беларусь в КНР отвечает представитель министерства общественной безопасности Китая”, – резюмировал Тышкевич.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавляет страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов.

Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

В причастности к протестам в Беларуси Лукашенко неоднократно обвинял соседние страны, в частности Украину, Польшу, а также Литву. Они свою причастность к митингам неоднократно опровергали.

Лукашенко 23 сентября вступил, как он считает, в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.