 

Из-за перечисления всех 5787 гендеров молитва в Конгрессе затянулась на 2 дня

05.01.2021, 17:31, Разное
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Молитва Конгресса в здании Капитолия заняла более 24 часов, так как член палаты представителей Эмануэль Кливер завершил свою молитву словами «аминь, авумен» и «аминь» для всех 5787 представителей других полов.

– Аминь, Aвумен, Aнебинарый, Aгендерквир, Aполигендер… Это может занять некоторое время. Если кому-то нужно выйти и перекусить, не стесняйтесь, – сказал член палаты представителей.

– Aдраконнорождённый, Aздания, Aкотлетки, – продолжил он, – Aагендер, Aгендерфлюид, Aасексуал, Aгендернейтральный, Aтрансмаскулинный, Aтрансфемининный, Aволкоподобный, Абенедрил, Абак, Атрансполиквирпокемон, – продолжил он.

После того, как молитва, казалось бы окончена, конгрессмены попытались встать и уйти, но член Кливер сказал, что собирается перечислить всех богов, которым он молился, для разъяснения:

– Яхве, Аллах, Джозеф Смит, Брахма, Летающий спагетти-монстр, Тор, Один, Исаак Азимов, Ра, Зевс, Локи, Исида, Зену, Сила, Владыки Кобола, Дин, Найру, Фарор.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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