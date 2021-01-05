 

В США предлагают попросить помощи у ИИ для управления ядерными реакторами

05.01.2021, 17:28, Новости дня
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Искусственный интеллект, созданный для игры в шахматы, прекрасно справится с управлением ядерным реактором. С его помощью можно оптимизировать работу атомных электростанций, считают ученые из Массачусетского технологического института (США).

В частности, ИИ сможет в любой момент находить оптимальное расположение стержней в реакторах. При этом не очень-то трудно внедрить его на любой АЭС мира.

По словам специалистов, ядерщики из многих стран десятилетиями ищут самую оптимальную конфигурацию. Разумеется, современные нейросети достаточно быстро справятся с этой задачей, утверждают ученые. Ведь вычислительные возможности ИИ несравнимы с человеческими. Он работает на много порядков быстрее.



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