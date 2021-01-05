Через пять лет в Боливии может начаться засуха

05.01.2021, 17:28, Новости дня

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Ледник Туни быстро тает, и когда-нибудь растает совсем, предупреждают ученые из Университета майор-де-Сан-Андрес. В результате в Боливии может начаться настоящая засуха, так как реки не получат достаточной подпитки.

Вода из этих рек очень нужна для орошения полей, напоминают эксперты. Кроме того, столица страны обеспечивается ею на 20%. Но процесс кажется необратимым. По предварительным прогнозам, до 2025 года ледника не станет.

В этом случае изменятся не только климатические условия, но и экономика Боливии. Учитывая тот факт, что данную страну никак нельзя причислить к разряду обеспеченных, будут и социальные потрясения. Жизнь боливийцев до сих пор во многом зависит от полученного урожая.