Путин озвучил название фонда помощи нуждающимся в лекарствах детям

05.01.2021, 17:26, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Проект указа о создании фонда помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями подготовлен, он получит название «Круг добра», сообщил президент РФ Владимир Путин.

«У меня на столе лежит проект указа о создании фонда поддержки детей с тяжелыми и жизнеугрожающими хроническими заболеваниями, в том числе редкими, так называемыми орфанными заболеваниями. Мы решили назвать этот фонд «Круг добра», – передает ТАСС слова президента.

Как отметил глава государства, фонд будет пополняться средствами от повышения с 13% до 15% ставки налога на доходы физических лиц для граждан, получающих свыше 5 млн рублей в год. Повышение ставки позволит получить дополнительно около 60 млрд рублей, подчеркнул Путин.

Напомним, в июне президент дал поручение о создании фонда для нуждающихся в лекарствах детей.

В апреле из резервного фонда правительства было выделено более 273 млн рублей на не зарегистрированный в РФ препарат пэгаспаргаза для детей с тяжелой патологией.