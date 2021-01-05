 

Блогер Екатерина Диденко рассталась с парнем и подарила матери пластику груди

05.01.2021, 17:16, Разное
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Провизор Екатерина Диденко, которая стала известна после смертельной вечеринки с сухим льдом, продолжает удивлять подписчиков насыщенными событиями своей жизни. В новогоднюю ночь блогер, у которой почти год назад погиб супруг, рассталась со своим новым парнем Владом Черных. Кроме этого, она подарила матери пластику груди и сообщила, что переживает теперь за ее здоровье.
По словам Екатерины Диденко, экс-возлюбленный упрекнул ее в том, что она перебрала со спиртным на празднике. Актеру не понравилось, что у блогера на фотографии «косят» глаза. Как заявил Влад Черных, он не потерпит рядом с собой пьющую женщину. Провизор опровергла эти обвинения в сторис в микроблоге Instagram и показала фолловерам снимок, из-за которого произошел скандал. Кроме этого, она призналась, что выпила меньше одного бокала шампанского и пояснила о вреде алкоголя.

Отвлечься от мыслей о расставании с возлюбленным Екатерине Диденко помог приезд матери. На день рождения она подарила ей пластическую операцию в той же клинике, в которой увеличивала грудь себе. Однако матери необходимо было подтянуть и уменьшить размер груди. Блогер призналась, что волнуется за то, как пройдет процедура у родного человека. Подписчики осудили ее за то, что она подвергает здоровье матери опасности и продолжает устраивать из своей жизни «цирк».



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