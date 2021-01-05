Названы шесть продуктов для крепкого иммунитета

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05.01.2021, 17:16, Разное
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Эксперты назвали шесть основных продуктов, которые нужны для крепкого иммунитета. В перечень попали помидоры, бананы, репейник, прополис, грибы и папайя.
Помидоры очень полезны, поскольку в них присутствует высокое содержание каротина. Последний элемент выполняет роль мощного антиоксиданта. Не менее полезным считается банан, имеющий витамин В6. Данный компонент способен предотвратить развитие меланомы и онкологии мочевого пузыря, кроме того, обеспечивается профилактика образования камней в почках.

Репейник усиливает синтез коллагена, заметно повышается жизнеспособность клеток, стимулируется их рост. Что касается прополиса, то он имеет обезболивающий и противовоспалительный эффект.

Укрепить иммунитет помогут грибы и папайя. Последняя вдобавок имеет омолаживающий эффект, ее также можно употреблять в сушеном виде.



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