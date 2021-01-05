 

Врачи назвали россиянам правила занятий спортом на улице зимой

05.01.2021, 17:16, Разное
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Врачи рассказали о базовых правилах занятий спортом на улице в зимнее время года. По их словам, обморожение можно получить, надев слишком теплую одежду перед тренировкой.
Когда физическая активность прекращается, тело начинает быстро охладевать. Если человек занимается спортом на улице зимой, то тренировка должна длиться не более одного часа. Многое также зависит от погодных условий: если температура воздуха ниже 10 градусов со знаком «минус», дует сильный ветер, то необходимо быть особенно осторожными.

Защитная маска на улице не нужна, но необходима в закрытом помещении. Важно не забывать о личной гигиене во время использования спортивного инвентаря, взятого в прокат. Главным правилом является то, что категорически нельзя заниматься спортом при присутствии даже самых малых признаков простуды.

Врачи напомнили и о важности выполнения разминки. Ее нужно делать перед каждой тренировкой, чтобы обеспечить профилактику травм.



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