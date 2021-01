Мнение: “Бриджертоны” — новый сериал Netflix

05.01.2021, 17:08, Разное

Тут соцсети потрясены новым "историческим" сериалом, полным недостоверности.

Я энтих "Бриджертонов" не смотрела (но собираюсь).

Зато, граждане — сейчас будет позорный каминг-аут — я читала книгу!

Пару лет назад, в садовой электричке, если это может служить мне оправданием.

Для характеристики книги кладу вам сюда несколько ее обложек на разных языках. По ним, ага, вы все правильно можете понять о том, к какому литературному жанру оно принадлежит. Дистилированное продолжение традиций Барбары Картленд и ко.

Цикл книг про Бриджертонов — это ни в коем случае не "исторический роман", и подходить к ним (и к их экранизации), имея претензии "исторического уровня" — это как оценивать "Сказку о золотой рыбки" глазами профессионального ихтиолога, то есть совсем глупо.

Это всего лишь женский любовный роман в красивеньких декорациях и с платьишками. Кажется, в тексте были даже тщательно прописанные порносцены (по алгоритмам "для женского читателя"). Вторая книга называется вообще "The Viscount Who Loved Me".

На самом деле это даже скорей фантастика, развивающаяся из допущения "вот если б у персонажей Джейн Остен бывал секс". Называется этот поджанр любовного романа "Regency romance" (по эпохе английского Регентства).

От других миров женских романов (например, от вампирского или бдсмного) мир Регентства отличается в сторону какой-то доброты. Видимо, это программируется жанровым первоисточником, который считает главными целями большую семью, крепкий брак и нормальное финансовое положение. Кстати, с этой точки зрения "Война и мир" тоже типичный пра-редженси романс, и свежая его экранизация BBC (2016) снята с использованием этой же оптики.

Итак: цикл книг, легший во основу сериала — это жизнерадостная бессмысленная хренотень, лишенная эрудиции и исторических реалий (кроме платьишек). Маскарад, задачей которого является развлечь и повеселить.

UPD: а вот рецензия от человека, который уже посмотрел

Юлия Дягилева

Только-только посмотрела Бриджертонов, вышла в эти ваши интернеты, а тут со всех сторон обсуждают.

У Татьяны Толстой, говорят, собралась опять российская интеллигенция с оттаким рубцом на сердце от количества темнокожих актеров, играющих британскую знать, бгг.

Я сначала орнула чаечкой, а потом выяснилось, что реально люди на серьёзных щщах обсуждают «историческую достоверность» в Бриджертонах! И темнокожие леди и джентельмены высшего света зрителей смущают!

Танцы британской знати под инструментальные аранжировки песен Билли Айлиш и Арианы Гранде их не смущают – это, надо думать, исторически достоверно – а зимбабвийский актёр в роли герцога смущает.

(Что же до цвета кожи актёров, то хочу поделиться одним наблюдением. Вот дети мои ходят тут в местную школу, общаются-дружат с другими детьми и я как-то обнаружила, что для них – для всех детей, не только моих – цвет кожи вообще не является характеристикой, они реально не замечают. Просто не замечают, какой цвет кожи. Прям поучиться бы некоторой интеллигенции, ну.)

Бриджертонов смотреть непременно надо, но не надо смотреть этот сериал всерьёз, вы чего.

Это ̶с̶к̶а̶з̶о̶ч̶н̶а̶я̶ ̶е̶б̶а̶н̶и̶н̶а̶ абсолютно постмодернистская штука!

Это яркая коробка с леденцами, где есть аранжировки современной музыки (уже говорила), бальные платья кислотных расцветок, динамичная история и герцог, которого в печатных изданиях называют «новым Джеймсом Бондом», а в интернете «порногерцогом».

И если ушедший 2020 оказался для вас паршивым годом (а для кого, спрашивается, не), то посмотрите Бриджертонов.

Там красивая картинка, хорошая музыка и ̶в̶с̶е̶ ̶з̶а̶д̶о̶р̶н̶о̶ ̶т̶р̶а̶х̶а̶ю̶т̶с̶я̶ динамичная история.

Я уже досмотрела и хочу проорать вслед за Эббедом из Комьюнити: шесть сезонов и фильм!!!

Такие у меня пожелания, ну.

______________________

Комменты отключаю намеренно, в приступе предвидения их содержания.