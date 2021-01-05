“Это Путину смс”, ” Теперь солдатику влетит”. Куценко показал, как в Кремле на снегу рисуют пенис

05.01.2021, 16:48, Новости дня

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Российский актер украинского происхождения Гоша Куценко 5 января в Instagram разместил ролик, на котором запечатлен человек, рисующий на снегу с помощью мелких шагов изображение в виде пениса.

Актер с помощью геолокации отметил, что ролик был снят в Кремле. Также в конце видео объектив камеры смещается с автора снежного рисунка вверх и фокусируется на башнях Кремля.

– Пока страна отдыхает, Кремль не дремлет и готовит ответ Западу! – подписал он публикацию. Куценко не указал, кто является автором ролика и когда он был снят.

– Ну зачем вы это выставили? Теперь солдатику влетит! – отреагировали на видео пользователи сети.

– Больше его никто не видел, – прокомментировали ролик фолловеры Куценко.

– Это [российскому президенту Владимиру] Путину смс, – предположили подписчики.

– Видно, у солдатика накипело, – написали читатели блога Куценко.

Напомним, Гоша Куценко (настоящее имя актера – Юрий) родился в 1967 году в Запорожье. В 1988 году он переехал в Москву. Актер стал известным после роли в фильме “Антикиллер” (2002).

В 2007 году Куценко принимал участие в учредительном съезде общественного движения “За Путина”. В 2008 году вступил в партию “Единая Россия”, а спустя пять лет вышел из нее.

В 2018 году артист был доверенным лицом кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина.