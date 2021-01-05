 

Dorofeeva на Бали показала фигуру в “голом” купальнике”

05.01.2021, 16:48, Новости дня
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Украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) 5 января в Instagram разместила фото, на которых запечатлена в купальнике телесного цвета.

Фотографии сделаны с дальнего ракурса таким образом, чтобы за счет цвета купального костюма создавалась иллюзия голого тела. Артистка позирует в кадре сперва на плетеном диване, а затем на полу.

“Nude mood”, – подписала она фото.

Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года она стала солисткой группы “Время и Стекло” – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

11 марта 2020 года Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. Свой дебютный клип певица презентовала 19 декабря 2020 года.

Артистка замужем за украинским певцом Dantes (Владимир Гудков).

В настоящее время супруги вместе отдыхают на Бали.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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