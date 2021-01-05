Весь день 5 января — «Миры Маргариты»

05.01.2021, 16:46, Разное

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В эфире IX докфест «Новой» и Артдокфеста. Один день — одна картина.

Режиссер: Владимир Карабанов

Сценаристы: Владимир Карабанов, Анна Терехова

Оператор: Николай Гиляров

Продюсер: Михаил Дегтярь

Россия, 2019

Фильм-фантазия о великолепной актрисе Маргарите Тереховой.

Мимолетность человеческой жизни как сновидения, в которых переплетаются реальность и искусство. Док с реконструкцией, мультипликацией и компьютерной графикой.

«Маргарита Борисовна давно не дает интервью, — рассказывают авторы, — Брать старые материалы, нам кажется, бессмысленно, да и придумывать новые формы в публицистике неинтересно. Мы придумали такой ход: кадры из фильмов, в которых она снималась, выдавать за хронику, за ее настоящую жизнь. Ведь в действительности в тех фильмах, в которых она появлялась, часто отражались моменты и ее собственной жизни».

Тарковский был убежден, что красота женщины, ее уникальность — в ее сущности. В чем же сущность и где реальное существование актрисы?