 

Динозавры оказались самыми опасными хищниками из когда-либо живших на Земле

05.01.2021, 16:36, Новости дня
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Ученые считают динозавров самыми опасными живыми существами за всю историю Земли. Но почему именно эти рептилии, вымершие 233 миллиона лет назад, сохраняют за собой этот статус?

Во-первых, у них были огромные размеры и вес. Представьте себе особь с длиной тела в 37 метров и весом в 69 тонн. Вот это – наиболее крупные тиранозавры, от которых никому не было спасения.

Во-вторых, почти все динозавры умели быстро перемещаться. В-третьих, у них были большие зубы и гигантские по меркам нынешней фауны когти. Ни один вид животных, рептилий или рыб после динозавров не может похвастать таким комплексом хищных инструментов. Все остальные чудовища выглядят достаточно скромно, а иногда даже невинно.



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