Физик считает появление шаровой молнии доказательством существования пятого измерения

05.01.2021, 16:36, Новости дня

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Описание шаровой молнии можно найти даже в древнегреческих источниках. Но в нее, как в НЛО, верят далеко не все физики. А все потому, что данное явление принадлежит не совсем нашему миру, считает физик из Института науки о свете Макса Планка Андреа Айелло.

По мнению исследовательницы, появление шаровой молнии вполне можно считать доказательством существования пятого измерения. Пока это всего лишь гипотеза. Ведь для создания научной теории еще нужно собрать необходимое количество доказательств.

Однако, если правота ученой будет доказана, все станет на свои места. И мы сможем легко объяснить, почему шаровая молния ведет себя настолько странно. Кстати, о существовании дополнительных измерений в последнее время много говорили ученые из разных стран.