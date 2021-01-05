 

Число ставших гражданами РФ иностранцев в 2020 году выросло на 30%

05.01.2021, 16:34, Новости дня
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В 2020 году российское гражданство получили более 560 тыс. иностранцев, что на 32% больше, чем в 2019 году. Каждый шестой иностранец, находящийся в России, имеет вид на жительство либо разрешение на временное проживание, рассказали в МВД.

Рост связан с упрощением порядка приобретения гражданства отдельными категориями иностранцев, в первую очередь жителями ДНР и ЛНР, передает ТАСС.

Вместе с тем количество иностранных граждан, находящихся в России, в 2020 году существенно сократилось на фоне коронавируса, отметили в ведомстве. Если до пандемии COVID-19 в стране ежегодно находилось от 9 до 11 млн иностранцев, то в прошлом году их численность составила 6 млн, из низ 1 млн – с видом на жительство или разрешением на временное проживание.

В сентябре МВД сообщило о подготовке нового федерального закона, который упростит процедуру получения российского гражданства и трудоустройства иностранцев.

Осенью правительство упростило визовый режим для иностранцев, близкие родственники которых являются гражданами России.



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