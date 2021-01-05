 

В Дании сняли мультфильм для детей про мужчину с самым длинным пенисом в мире

05.01.2021, 16:34, Новости дня
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В субботу на датском детском канале DR Ramasjang состоялась премьера мультсериала «Джон Диллерманд» про мужчину с самым длинным в мире пенисом. Мультфильм вызвал бурную реакцию среди родителей, поскольку предназначен для детей в возрасте от четырех до восьми лет, сообщают шведские СМИ.

Главный герой использует свой орган в различных жизненных ситуациях – в качестве поводка для собаки или помогая соседу поднять флаг. В одной из серий пенис Дилерманда крадет у ребенка мороженое, из-за чего герою становится стыдно, пишет SVT.

Взрослые зрители возмутились мультсериалом, посчитав его содержание неуместным и даже порнографическим. Некоторые заявили, что запретят своим детям смотреть мультфильм, другие опасаются, что телеканал может стать инструментом для педофилов. Впрочем, нашлись и те, кто посчитал сериал забавным: по их мнению, сексуальный контекст в мультфильме усмотрели только взрослые. Тем временем директор телеканала сообщил, что DR Ramasjang продолжит транслировать сериал и покажет все 20 серий мультфильма.



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