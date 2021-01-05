 

Москвичей предупредили о временном закрытии станции метро «Алма-Атинская»

05.01.2021, 16:34, Новости дня
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Станция московского метро «Алма-Атинская» Замоскворецкой линии будет закрыта 11, 15 и 18 января в связи с техническими работами, сообщил столичный департамент транспорта.

«11 и 15 января с 10.00 до 15.00 и 18 января с 12.00 до 17.00 мы будем проводить технические работы на «Алма-Атинской» Замоскворецкой линии. Сама станция в это время будет закрыта», – сказано в сообщении в Telegram-канале департамента.

Москвичам рекомендовано пользоваться наземного транспорта: автобусом №676, который следует до станций «Красногвардейская» Замоскворецкой линии и «Зябликово» Люблинско-Дмитровской линии, а также автобусами №№740 и 764, идущими до станции «Борисово» Люблинско-Дмитровской линии.



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