Представлен смартфон Xiaomi Mi 10i дешевле 300 долларов

05.01.2021, 16:24, Разное

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Новый смартфон на мировом рынке представила китайская компания Xiaomi. Mi 10i получил от производителя 108 Мп, NFC, USB-C и другие актуальные возможности, а также ценник в 300 долларов США.

Линейка Xiaomi Mi десятого поколения пополнилась новой моделью, пятой после Mi 10, Mi 10 Pro-версии, Mi 10 Ultra Mi 10T и Mi 10T Pro. В ней обновлен ряд опций и улучшен функционал. Аппарат построен на однокристальном процессоре Snapdragon 865, который дополняет чип оперативной памяти формата LPPDR4x вместительностью до 8 гигабайт в наиболее прогрессивной модификации. Флэш-накопитель типа UFS 2.2 имеет объем в 64 и 128 гигабайт, кроме того, предусмотрена возможность установки microSD. В аппарате можно использовать две сим-карты, кроме того, Xiaomi Mi 10i поддерживает работу в мобильных сетях пятого поколения. Еще одними «фишками» новинки станет сразу 11 встроенных в заднюю крышку индикаторов, которые регулируют температуру за счет специальной системы охлаждения. Также «на борту» Xiaomi Mi 10i присутствуют инфракрасный порт, NFC для безналичных операций, Widevine L1, USB-C, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11ac, GPS и технология Hi-Res Audio.

Есть в смартфоне и ряд стереодинамиков, линейный вибродвигатель и поддержка Widevine L1, сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани корпуса аппарата. Для любителей музыки оставлена возможность подключения наушников через традиционный 3,5-миллиметровый аудиоразъём. Также в гаджете есть аккумулятор на 4820 мА•ч с 33-ваттной зарядкой. IPS ЖК-дисплей в 6,67 дюйма с разрешением FHD+ поддерживает 120-герцную частоту обновления при яркости в 450 кд/м2, также есть поддержка расширенного динамического диапазона HDR10, а частота опроса сенсорного слоя составляет равна 240 герц. Экран и задняя стенка гаджета покрыты стеклом Gorilla Glass 5. Кроме того, Xiaomi Mi 10i получил защиту от брызг по стандарту IP53.

Фронтальная камера смартфона 16-мегапиксельная, ее дополняет электронная стабилизация изображений, позволяющая делать видео 1080p и замедленное видео с частотой соответственно в 30 и 120 кадров в секунду. Главный датчик Samsung ISOCELL HM2 в основной четвертной камере 108-мегапиксельный, вместе с ним в блоке присутствуют широкоугольный сенсор на 8 миллионов пикселей и пара модулей по 2 мегапикселя для макросъемки и измерения глубины сцены. Стоимость устройств начинается от 287 долларов за версию с 6/64 ГБ, ценник модификаций со 128-гигабайтной встроенной памятью составят 300 и 328 долларов за варианты с 6 и 8 гигабайтами ОЗУ.