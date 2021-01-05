На мировой рынок выходит ZTE Axon 20 5G Extreme Edition: Подэкранная камера, кожаный корпус и 12 ГБ ОЗУ

05.01.2021, 16:24, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Новый флагман выводит на международный рынок компания ZTE, Axon 20 5G Extreme Edition: получил подэкранную камеру и 12 гигабайт оперативной памяти. При этом он получил стильный дизайн и кожаный корпус.

В минувшем году первым на планете смартфоном с фронтальным фото-видео-сенсором, расположенном под экранной панелью, был анонсирован ZTE Axon 20. Старт продаж устройства китайской корпорации начался в декабре, а начало 2021 года ознаменовалось выпуском в релиз новой модификации аппарата, так называемой Extreme Edition. Стоимость новинки составит 448 евро или 419 фунтов стерлингов, аппарат кроме актуального технического оснащения сделан достаточно эффектным. Задняя крышка корпуса выполнена из кожи в ярком цвете Sunset Yellow.

Уже сейчас начаты прием предварительных заказов на девайс в глобальном масштабе. В целом большинство характеристик сходны с предыдущей версией гаджета. Кроме стилистических решений, в нем на 4 гигабайта увеличен объем чипа ОЗУ, вместо прежних 8, здесь 12 гигабайт. Производительность и мощность смартфону обеспечивает однокристальная система Snapdragon 765G от Qualcomm. OLED-дисплей ZTE Axon 20 5G Extreme Edition с диагональю в 6,92 дюйма получил разрешение Full HD+, 2460 на 1080 точек.

Сканер отпечатка пальца в аппарате, как и 32-мегапиксельная селфи-камера, встроен под экран, а основная камера состоит их пары датчиков по 2 миллиона пикселей, 8- и 64-мегапиксельного объектива. Аккумуляторная батарея емкостью 4220 мА•ч обеспечена поддержкой быстрой 30-ваттной зарядки, работает гаджет на десятом поколении операционной системы Android, дополненной фирменным интерфейсом MiFlavor 10.5.