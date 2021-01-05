Названы опасные последствия частого употребления солений

05.01.2021, 16:24, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Врач-диетолог Антонина Стародубова назвала последствия частого употребления солений. По ее словам, в данных продуктах содержится много натрия и соли, а это увеличивает риск развития заболеваний сердца.

Считается, что человек должен в сутки есть не больше 5 граммов соли в сутки. Это количество эквивалентно чайной ложке. Различные соленья, в том числе домашние, имеют очень много данного компонента, поэтому их потребление должно быть ограничено. Включать в рацион подобные продукты допускается один-два раза в неделю.

Особенно осторожными с соленьями должны быть люди, имеющие заболевания сердца, почек и ЖКТ. Употребление данных продуктов не рекомендуется в случае соблюдения лечебной диеты пациентами с хроническими заболеваниями. В этом случае нужно следовать рекомендациям своего врача. Такие продукты питания или же ограничиваются, или полностью исключаются.