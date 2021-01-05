Брежнева показала себя располневшую после новогоднего застолья

05.01.2021, 15:56, Новости дня

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Проживающая в России бывшая участница украинской группы “ВИА Гра”, певица Вера Брежнева 4 января в Instagram Stories разместила фото, обработанное в приложении, показав, как могла бы выглядеть спустя четыре дня после празднования Нового года.

На снимке Брежнева запечатлена в сером свободном свитере якобы располневшей.

Скриншот: ververa / Instagram

5 января певица в Instagram сообщила, что ценит новогодние праздники за то, что появляется время для семьи, детей и на себя.

“Самая большая ценность новогодних каникул именно в этом, хотя раньше я просто любила поесть и поспать”, – подытожила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась в 1982 году в Днепродзержинске (сейчас – Каменское, Днепропетровская область, Украина). Она была участницей группы “ВИА Гра” в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.

Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) она родила, будучи в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко.

Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

От первого брака у Меладзе есть трое детей: дочери Алиса (2000) и Лия (2004) и сын Валерий (2005).