“Укрзалізниця” запустит в Карпаты дополнительные поезда на Рождество
05.01.2021, 15:56,
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“Укрзалізниця” 6 января отправит 19 поездов дальнего следования и скоростные поезда в направлении Карпат, которые прибудут на место назначения 7 января. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
В направлении Карпат будут следовать такие поезда:
- № 4/3 Запорожье – Ужгород;
- № 7/8 Киев – Ивано–Франковск – Черновцы;
- № 13/14 Киев – Солотвино;
- № 15/16 Харьков – Рахов;
- № 21/22 Харьков – Трускавец;
- № 26/25 Одесса – Ужгород;
- № 29/30 Киев – Ужгород;
- № 41/42 Днепр – Трускавец;
- № 43/44 Киев – Ивано–Франковск;
- № 46/45 Лисичанск – Ужгород;
- № 49/50 Киев – Трускавец;
- № 81/82 Киев – Ужгород;
- № 108/107 Одесса – Ужгород;
- № 134/133 Николаев – Рахов;
- № 136/135 Одесса – Черновцы;
- № 143/144 Киев – Ворохта;
- № 357/358 Киев – Рахов;
- № 601/602 Львов – Солотвино;
- № 745/746 Киев – Славское.
Расписание движения поездов доступно на сайте “Укрзалізниці”. Во время январского локдауна поезда продолжат курсировать, компания обеспечит все противоэпидемические меры для безопасного путешествия пассажиров, уточняется в сообщении.
К новогодним праздникам “Укрзалізниця” назначила два дополнительных поезда. С 24 декабря запустили поезда №5/6 “Ужгород – Херсон” и №149/150 “Харьков – Ворохта”. 13 декабря “Укрзалізниця” запустила новый поезд – “Киев – Авдеевка”.
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