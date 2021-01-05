“Укрзалізниця” запустит в Карпаты дополнительные поезда на Рождество

05.01.2021, 15:56, Новости дня

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“Укрзалізниця” 6 января отправит 19 поездов дальнего следования и скоростные поезда в направлении Карпат, которые прибудут на место назначения 7 января. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

В направлении Карпат будут следовать такие поезда:

№ 4/3 Запорожье – Ужгород;

№ 7/8 Киев – Ивано–Франковск – Черновцы;

№ 13/14 Киев – Солотвино;

№ 15/16 Харьков – Рахов;

№ 21/22 Харьков – Трускавец;

№ 26/25 Одесса – Ужгород;

№ 29/30 Киев – Ужгород;

№ 41/42 Днепр – Трускавец;

№ 43/44 Киев – Ивано–Франковск;

№ 46/45 Лисичанск – Ужгород;

№ 49/50 Киев – Трускавец;

№ 81/82 Киев – Ужгород;

№ 108/107 Одесса – Ужгород;

№ 134/133 Николаев – Рахов;

№ 136/135 Одесса – Черновцы;

№ 143/144 Киев – Ворохта;

№ 357/358 Киев – Рахов;

№ 601/602 Львов – Солотвино;

№ 745/746 Киев – Славское.

Расписание движения поездов доступно на сайте “Укрзалізниці”. Во время январского локдауна поезда продолжат курсировать, компания обеспечит все противоэпидемические меры для безопасного путешествия пассажиров, уточняется в сообщении.