Гражданина Латвии будут судить по обвинению в участии в боевых действиях на Донбассе на стороне террористов “ДНР”

05.01.2021, 15:56, Новости дня

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В Латвии 5 января начался суд над жителем города Мадона Иваром Келли, которого обвиняют в участии в боевых действиях на Донбассе на стороне террористов “ДНР”. Об этом сообщает портал Delfi.

Как указано в обвинительном заключении, латвиец воевал в Донбассе с февраля 2015-го по май 2016 года и входил в состав разведывательно-диверсионной группы.

К доказательствам сторона обвинения приобщила видео, где запечатлено участие Келли или похожего на него человека в “параде” 9 мая 2015 года в оккупированном Донецке.

Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.