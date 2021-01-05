 

Гражданина Латвии будут судить по обвинению в участии в боевых действиях на Донбассе на стороне террористов “ДНР”

05.01.2021, 15:56, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Латвии 5 января начался суд над жителем города Мадона Иваром Келли, которого обвиняют в участии в боевых действиях на Донбассе на стороне террористов “ДНР”. Об этом сообщает портал Delfi.

Как указано в обвинительном заключении, латвиец воевал в Донбассе с февраля 2015-го по май 2016 года и входил в состав разведывательно-диверсионной группы.

К доказательствам сторона обвинения приобщила видео, где запечатлено участие Келли или похожего на него человека в “параде” 9 мая 2015 года в оккупированном Донецке.

Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.07 / Рут Гинсбург вновь борется с раком

27.11 / Министр финансов Украины: Апокалипсиса нет

06.08 / В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

02.01 / Власти КНР одобрили вакцину Sinopharm и пообещали китайцам бесплатные прививки

16.08 / CNN – Пентагон сформирует рабочую группу для изучения НЛО

10.07 / Грузинские военные массово заразились коронавирусом в Афганистане

25.10 / Экс-глава МИД Германии – с переизбранием Трампа жёсткие нападки на немецкий суверенитет продолжатся

17.12 / Легкий танк «Спрут-СДМ1» прошел испытания на море и в субтропиках

29.11 / Кива назвал Яценюка “послушной проамериканской шлюхой”. Политики готовят взаимные судебные иски

16.09 / Лукашенко рассказал, как Польша руководит протестами в Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска