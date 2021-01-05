СБУ разоблачила руководителя “миграционной службы ДНР”

05.01.2021, 15:56, Новости дня

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Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность руководителя так называемой “миграционной службы МВД” террористический организации “ДНР”. Об этом 5 января сообщает пресс-служба СБУ.

Контрразведчики установили и задокументировали, что мужчина причастен к террористической деятельности, посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также нарушению норм международного гуманитарного права.

В рамках следствия установлено, что фигурант среди прочего обеспечивал принудительную выдачу жителям временно оккупированных территорий Донецкой области “паспортов ДНР” и оформление им гражданства РФ.

Следователи СБУ заочно сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, – с другой.

Боевики “ЛНР” и “ДНР” выдают местным жителям свои “документы”.

1 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО, а 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

В МИД Украины назвали решение Путина “юридически ничтожным” и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству. Тогдашний глава МИД Украины Павел Климкин призвал жителей ОРДЛО воздержаться от вступления в российское гражданство.

К сентябрю 2020 года, по данным вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Резникова, Россия выдала 200 тыс. своих паспортов жителям оккупированного Донбасса.

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил в интервью ZN.UA, которое было опубликовано 25 ноября, что “паспорта” непризнанных образований на Донбассе получили около 15% проживающих там людей.