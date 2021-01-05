 

Арабские страны прекратили блокаду Катара

05.01.2021, 15:42, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Лидеры стран Персидского залива – участники 41-го саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Саудовской Аравии – подписали соглашение о прекращении дипломатического кризиса с Катаром.

Подписи под документом поставили эмиры Катара и Кувейта Тамим бен Хамад Аль Тани и Наваф Аль Ахмед Ас Сабах, наследные принцы Саудовской Аравии и Бахрейна Мухаммед бен Сальман и Сальман бен Хамад Аль Халифа, вице-президент ОАЭ Мухаммед бен Рашид и вице-премьер Омана Фахд бен Махмуд Аль Саид, передает РИА «Новости» со ссылкой на саудовский телеканал «Аль-Ихбария».

Во вторник в провинции Эль-Улаа на северо-западе Саудовской Аравии проходит 41-й саммит лидеров шести стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Несмотря на пандемию коронавируса, аравийские монархи решили встретиться лично, а не проводить встречу в виртуальном формате, которая должна была пройти в конце 2020 года, но была перенесена на начало нового года из-за запланированного долгожданного примирения между Катаром и его соседями. На саммите присутствует старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, настойчивая позиция которого помогла сблизить позиции Катара и других стран региона перед уходом Трампа с поста президента, а также глава МИД Египта Самех аш-Шукри.

Соглашение о примирении, о котором объявил накануне глава МИД Кувейта шейх Ахмед Насер ас-Сабах, нацелено на нормализацию отношений с Дохой и предусматривает снятие блокады, открытие воздушного пространства и морских и сухопутных границ с Катаром.

Напомним, в июне 2017 года Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и введя транспортную блокаду. Они также установили транспортную блокаду Катара и прекратили с ним всякое сообщение. Катар отверг обвинения, связав решение соседей с завистью к его экономическим успехам.

Хотя сообщалось, что разрыв политических и экономических связей с соседями грозит ввергнуть Катар в тяжелейший продовольственный кризис, на деле с момента введения блокады эмират начал стремительно развивать различные сферы экономики, которые до этого не представляли для него интерес, в частности, туризм.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / В Кремле опровергли сообщения об отмене встречи Путина с Рогозиным

14.09 / В Кремле удивлены масштабами протеста в Беларуси, однако намерены поддерживать Лукашенко

03.09 / Президент Трамп провозгласил Уилмингтон «городом наследия Второй мировой войны»

27.06 / Правительство одобрило выделение средств на выплаты россиянам с детьми до 16 лет

30.12 / ГБР открыло производство в отношении главы Луганской ОГА Гайдая в связи с сентябрьскими пожарами

12.11 / В Курской области достроили площадку для санавиации областной больницы

30.06 / Актер Михайлов назвал важные для себя статьи обновленной Конституции

18.09 / Главы регионов Восточной Германии высказались в пользу «Северного потока – 2»

04.08 / Белый дом и демократы говорят о прогрессе в согласовании пакета помощи в связи с коронавирусом

29.10 / Лукашенко заявил о необходимости формирования народных дружин из бывших военнослужащих

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска