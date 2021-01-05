 

Фанаты Marvel переживают за неестественно изменившегося Кумэйла Нанджиани

05.01.2021, 15:32, Разное
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После того, как актер Кумэйл Нанджиани опубликовал в своем микроблоге Instagram новое фото и поздравление с Новым годом, поклонники начали беспокоиться за его здоровье. Фанатам Marvel он показался неестественно перекачанным, так как заметно нарастил мускулатуру за короткий период времени.
Комик будет задействован в проекте киновселенной под названием «Вечные». В фильме Кумэйл Нанджиани будет играть супергероя Кинго, а на экраны лента выйдет в конце осени 2021 года. На новом снимке актер позировал в коричневом облегающем свитере и лучезарно улыбался в камеру. Он поздравил поклонников с праздником и выразил надежду, что следующий год будет намного лучше предыдущего. Также Кумэйл Нанджиани обратил внимание на свою прическу и признался, что «волосы выходят из-под контроля» и он не знает, что ему делать. Однако фолловеры не заметили этого, а сконцентрировали свои взгляды на мускулатуре знаменитости.

По мнению пользователей, комик начал принимать стероиды, так как за короткий период сложно таким образом измениться физически. Поэтому многие начали переживать за состояние здоровья своего кумира. Некоторые подписчики даже сделали коллаж, на котором изобразили Кумэйла Нанджиани «до и после».



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