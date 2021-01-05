 

Песков: «Навка мыла туалеты ради пары штанов и похода в McDonald’s»

05.01.2021, 15:32, Разное
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Во время съемок программы «Соловьев Live» Дмитрий Песков пояснил о том, какие испытания пришлось пройти его супруге Татьяне Навке. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, фигуристка всегда много работала, чтобы достичь своей цели.
Свою карьеру Татьяна Навка начала с четырех лет, а позже уехала с родителями на постоянное место жительства в США. Когда фигуристка подросла, ей ради покупки пары штанов и похода в McDonald’s приходилось мыть туалеты. Несмотря на сложную финансовую ситуацию, она продолжала «вкалывать» и ездила по всей стране с выступлениями.

В беседе с Владимиром Соловьевым супруг спортсменки отметил, что Татьяна Навка – состоятельная женщина, так как много работает. Дмитрий Песков подчеркнул, что у его жены был «сложный путь и мало красивой жизни». Политик думает, что, когда состоялось их знакомство в 2010 году, Татьяна Навка не знала, какую должность он занимает. Пресс-секретарь российского президента отметил, что ему пришлось добиваться любви фигуристки, так как он решил ее «завоевать» уже после первой встречи. Свадьба пары состоялась спустя пять лет. Как отметил представитель Кремля, его карьера накладывает отпечаток и на бизнес супруги, однако он старается не вмешиваться в ее дела.



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