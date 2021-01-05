Фокусник Сергей Сафронов рассказал об интимных тайнах Димы Билана, Сергея Лазарева и Александра Реввы

05.01.2021, 15:32, Разное

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Сергей Сафронов раскрыл интимные тайны российских звезд шоу-бизнеса. Мнение фокусника относительно сексуальной ориентации Сергея Лазарева, Димы Билана и Александра Ревы попало в Сеть.

Компрометирующие записи

Не так давно в общем доступе была опубликована информация об иллюзионисте Сергее Сафронове. Экстрасенс Алина Вердиш утверждала, что заплатила ему за свое участие в одном из телешоу полтора миллиона рублей. Теперь девушка обнародовала очередные компрометирующие данные, с ее слов, Сафронов поделился с ней своими рассуждениями относительно сексуальной ориентации и других интимных секретов российских артистов. Девушка утверждает, что шокирующую информацию фокусник озвучил в ходе телефонных разговоров с ней и готова пройти экспертизу для подтверждения истинности предоставленных нею сведений.

Что Сафронов мог сказать о Варнавве

Так, Сафронов пояснил Вердиш о якобы нетрадиционной ориентации таких отечественных селебрити, как Екатерина Варнава, которую иллюзионист также обвинил в проведении множества пластических операций. По данным издания «Собеседник», Сафронов изложил свое видение причин такого выбора знаменитой юмористки, якобы к этому ее подтолкнул неудачный опыт с противоположным полом и последующий аборт.

Заработки Александра Реввы

Упомянул Сергей Сафронов и другого комика, Александра Ревву, который, по его сведениям зарабатывает эскортом. Несмотря на наличие семьи, красавицы-супруги и двух дочерей, а также солидных гонораров, бывший КВНщик и резидент Comedy Club не отказывается, уверен Сафронов, от заработка на интимном поприще. Причиной этого является неуемная жажда наживы, ради этого был создан образ Артура Пирожкова, ведь в предыдущем проекте он представал в образах то мачо, то бабушки. Новый имидж, уверен фокусник, позволит получать больше денег в среде гей-сообщества не только как артист, но и как потенциальный любовник.

Билан, Лазарев и Орбакайте

Рассказал Сафронов и о Диме Билане и Сергее Лазареве, которых он тоже относит к представителям ЛГБТ. Слухи об этом появились много лет назад, еще на старте карьеры исполнителей. Кристину Орбакайте иллюзионист обвинил в отсутствии таланта, причем основанием для этого стало его собственное незнание хитов певицы. Стоит отметить, что Сергей Сафронов был уволен из 21 сезона «Битвы экстрасенсов» после публикации в интернете компромата на него. При этом принадлежит ли именно ему голос на записи, которыми располагает Алина Вердиш, пока не установлено. Некоторые блогеры акцентируют внимание на увеличении аудитории несостоявшейся участницы телешоу за счет подобной информации.