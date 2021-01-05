Маляр: Если Шеремета действительно убили белорусские спецслужбы, то это уже вообще. Это, извините, не “Моссад” и не МI6

05.01.2021, 15:04, Новости дня

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Версия о возможной причастности белорусских властей к убийству Шеремета – не новая.

Отрывок записи разговора якобы представителей белорусских спецслужб об убийстве Шеремета – интересный, но к этой версии очень много вопросов.

Убийство планировали в 2012 году, а реализовали в 2016-м.

Сохранялась ли все эти годы опасность от деятельности Павла Шеремета для белорусских властей? Что это за деятельность?

Почему записи обнародовали только сейчас? С какой целью? Кто и как их хранил все эти годы, и почему белорусские спецслужбы, если они такие крутые, допустили эту запись и утечку информации?

Чем подтверждается дата, место записи и принадлежность голосов. Когда такие записи обнародуют с голосами политиков, то, по крайней мере для себя, а не в рамках производства, мы можем сделать вывод – кому принадлежит голос. И по контексту разговора иногда можно предположить время и место записи. Но в данной ситуации очень сложно оценивать хоть как-то эту запись.

Если предположить, что убийство совершили белорусские спецслужбы, то тогда придется смириться с мыслью, что в Украине своих спецслужб просто нет. Ведь так, чтобы в центре столицы, среди бела дня, со взрывчаткой, с длительной многолетней подготовкой действовала спецслужба другого государства – это уже вообще. Тем более, извините, но это не “Моссад” и не МI6 действовали.

В каждой версии любого резонансного убийства всегда есть свои бенефициары. Особенно, если в кругу подозреваемых – спецслужбы, политики, олигархи. Почему? Потому что резонанс – это капитал, которым можно воспользоваться как в бизнес интересах, так и в политических. Достаточно сформировать общественное мнение, а это очень просто сделать.

Например, люди легко верят в то, что преступление может совершить снаружи неприятный человек со сложным характером и низким IQ, зато будет очень сложно убедить общество в виновности разумной, красивой учительницы.

В версии о причастности Лукашенко – бенефициары не только в Украине. Поэтому, дальше будет интереснее. В информполе начнется борьба за ваше мнение.

Поэтому не спешите с выводами. Ждите убедительных доказательств и восстановленной до мелочей логической картины преступления – от момента заказа до выполнения.

Источник: Анна Маляр / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора