 

Приложение Kyiv Smart City перестало работать. Разработчики узнали об этом из новостей

05.01.2021, 15:04, Новости дня
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Мобильное приложение Kyiv Smart City для доступа ко всем электронным сервисам города без предупреждения перестало работать, а все его функции перенесены в новое приложение “Киев Цифровой”. 

“Команда благодарит вас, включает гимн Киева и отправляется вдаль под хорошую музыку”, – говорится в сообщении приложения при попытке авторизоваться.

Скриншот: Kyiv Smart City

О закрытии приложения сообщили и его разработчики на своей странице в Facebook. При этом команда проекта не знает, почему их приложение закрыли.

“Да, это правда! Приложение Kyiv Smart City больше не работает. Для нас это стало такой же неожиданностью как и для всех киевлян. Мы так же узнали об этом из новостей. Наша команда не имеет никакого отношения к разработке и реализации нового приложения “Киев Цифровой”, но мы не смогли не заметить сходство в дизайне и интерфейсе между ними”, – говорится в сообщении.

Авторы приложения также отметили, что “ни в какую даль под музыку они не отправлялись”, а продолжают разрабатывать новые и улучшать уже запущены сервисы не только для Киева, но и для всех городов Украины.

https://www.facebook.com/smartcitykyiv/posts/2864509170465106

Чтоб пользоваться электронными сервисами Киева теперь надо установить приложение “Киев Цифровой” – данные о всех поездках и QR-билеты должны подтянуться автоматически. Авторизоваться в системе можно по номеру телефона, после чего приложение предложит отсканировать штрихкод Kyiv Smart Card или ввести номер вручную, а также ввести четырехзначный пинкод, расположенный справа от штрихкода.

С начала 2019 года в рамках внедрения системы электронного билета в наземном транспорте Киева с помощью валидаторов начали фиксировать проезд льготников – владельцев “Карточки киевлянина”. В феврале 2019-го проезд в любом виде общественного транспорта столицы уже можно было оплатить с помощью единого электронного билета (Kyiv Smart Card). В электронном виде этот билет можно было загрузить в приложении Kyiv Smart City.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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