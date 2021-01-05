Российские хакеры получили доступ к исходному коду и внутренним системам Microsoft – The Wall Street Journal

05.01.2021, 15:04, Новости дня

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Российские хакеры, стоящие за масштабной кибератакой на правительственные и корпоративные сети США, получили доступ к исходному коду и внутренним системам корпорации Microsoft. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal 31 декабря со ссылкой на информацию от компании гиганта.

Компания подтвердила, что загрузила программное обеспечение от своего поставщика SolarWinds с вредоносным кодом. Таким образом киберпреступники получили доступ к внутренним системам Microsoft.

В корпорации заявили о необычной активности некоторых внутренних учетных записей. После проверки специалисты выяснили, что одна учетная запись использовалась для просмотра исходного кода в нескольких репозиториях.

В Microsoft подчеркнули, что завладевшие учетной записью могли просматривать исходный код, но не изменять его. При этом в компании не уточнили, какие именно продукты пострадали от хакерской атаки.

“Мы не нашли доказательств доступа к производственным услугам или данным клиентов и никаких свидетельств, что наши системы использовались для атак на других”, – говорится в блоге компании.

The Washington Post ранее сообщала о причастности хакеров группировки APT29, известной как Cozy Bear, к кибератаке на правительственные сайты США, в числе которых министерства финансов и торговли страны, которая произошла 13 декабря. Хакеры, по информации издания, сотрудничают со Службой внешней разведки России.