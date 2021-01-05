Российские хакеры получили доступ к исходному коду и внутренним системам Microsoft – The Wall Street Journal
05.01.2021, 15:04,
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Российские хакеры, стоящие за масштабной кибератакой на правительственные и корпоративные сети США, получили доступ к исходному коду и внутренним системам корпорации Microsoft. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal 31 декабря со ссылкой на информацию от компании гиганта.
Компания подтвердила, что загрузила программное обеспечение от своего поставщика SolarWinds с вредоносным кодом. Таким образом киберпреступники получили доступ к внутренним системам Microsoft.
В корпорации заявили о необычной активности некоторых внутренних учетных записей. После проверки специалисты выяснили, что одна учетная запись использовалась для просмотра исходного кода в нескольких репозиториях.
В Microsoft подчеркнули, что завладевшие учетной записью могли просматривать исходный код, но не изменять его. При этом в компании не уточнили, какие именно продукты пострадали от хакерской атаки.
“Мы не нашли доказательств доступа к производственным услугам или данным клиентов и никаких свидетельств, что наши системы использовались для атак на других”, – говорится в блоге компании.
The Washington Post ранее сообщала о причастности хакеров группировки APT29, известной как Cozy Bear, к кибератаке на правительственные сайты США, в числе которых министерства финансов и торговли страны, которая произошла 13 декабря. Хакеры, по информации издания, сотрудничают со Службой внешней разведки России.
Жертвами атаки стали государственные, консалтинговые, технологические, телекоммуникационные и нефтегазовые компании в США, Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Организации взломали через сервер обновлений системы управления сетью, созданный фирмой SolarWinds.
13 декабря стало известно, что хакеры, которые, вероятно, работают на Россию, похитили информацию из министерства финансов США и управления по телекоммуникациям и информации министерства торговли страны.
Администрация новоизбранного президента США может заставить российское руководство “заплатить за кибератаку” на правительственные сайты. Вашингтон намерен предпринять действия, которые обернутся для Москвы серьезными экономическими, финансовыми и технологическими потерями. В то же время США намерены действовать так, чтобы избежать эскалации конфликта между странами.
В число таких компаний может войти алюминиевый гигант Rusal, санкции против которого США сняли в 2019 году, уточнил эксперт по кибербезопасности Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джеймс Эндрю Льюис. Еще эффективнее по России ударит отключение от системы международных банковских переводов SWIFT, сказал эксперт.
В последние несколько лет хакеров, действующих из России или поддерживаемых этой страной, обвиняли в кибератаках на государственные структуры США, Украины, Франции, Германии, Великобритании, Латвии, Нидерландов.
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