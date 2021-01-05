 

Эдварда Сноудена и Джулиана Ассанжа выдвинули на Нобелевскую премию мира

05.01.2021, 15:02, Разное
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Лауреат Нобелевской премии мира 1976 года Мейрид Корриган выдвинула на Нобелевскую премию мира бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также его информатора Челси Мэннинг. Об этом сообщает The Irish News со ссылкой на письмо с этими кандидатурами, которое Корриган направила в Нобелевский комитет.

«Каждый из них продемонстрировал бесчисленные примеры мужества, разоблачающие незаконные действия правительств. В совокупности их жизни демонстрируют самопожертвование и величие человеческого духа», — пояснила Корриган. Она отметила, что Ассанжа, Сноудена и Мэннинг уже выдвигали на Нобелевскую премию мира по отдельности, но они так и не получили ее.

«Джулиан Ассанж как издатель должен был выполнить свой долг и раскрыть факты войн в Ираке и Афганистане общественности», — пояснила лауреат. Эдвард Сноуден, работающий в американской разведке, не мог хранить молчание, зная, что «его правительство осуществляет незаконное наблюдение за гражданами США и правительствами стран мира», продолжила она.

Накануне Центральный уголовный суд Лондона отказал США в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Ассанж будет оставаться под стражей, так как США подадут апелляцию на решение суда. Последний год он провел в тюрьме строгого режима Белмарш.

Портал WikiLeaks австралиец Ассанж создал в 2006 году. На сайте публиковались сверхсекретные материалы, полученные от анонимных источников. Одной из самых громких стала публикация документов Пентагона о ходе войны в Ираке и Афганистане.  Американская сторона обвиняет Ассанжа в шпионаже и раскрытии секретной информации, а также в публикации писем со взломанных серверов Демократической партии. В США за вменяемые преступления ему могло грозить 175 лет тюрьмы.

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Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден проживает в РФ с 2013 года. В США Сноудену предъявили обвинения в разглашении секретной информации о программах слежки АНБ за гражданами США и других стран. Сообщалось, что Сноуден получил доступ к около 1,7 млн секретных документов, которые передал журналистам. В 2015 году сбор телефонных данных был признан незаконным. Ему грозит до 30 лет лишения свободы.

Еще во время предвыборной гонки в 2016 году президент США Дональд Трамп назвал Сноудена «шпионом» и призывал Россию экстрадировать его. В 2016 году Сноуден заявил, что готов вернуться в США при условии «справедливого судебного разбирательства» и просил президента Барака Обаму о помиловании.

Источник: Новая газета



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